Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 21:59

Волгоградский аэропорт изменил режим работы ради безопасности

Росавиация: в аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Волгоградский аэропорт временно ввел ограничения в работе, передает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее аэропорты Сочи и Волгограда временно прекратили прием и отправку самолетов. Как уточнил Кореняко, ограничения введены в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности. До этого полеты были приостановлены в Калуге. Всего за ночь на 12 декабря работу остановили три воздушные гавани.

До этого стало известно, что в период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 56 беспилотников ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, все сбитые дроны были самолетного типа. Больше всего БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей — 24 и 17 соответственно.

Волгоград
аэропорты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о новых жертвах среди мирных жителей от атак ВСУ в ДНР
США потеряли радиоактивный генератор в Гималаях
Школьный автобус с детьми сорвался в пропасть
Волгоградский аэропорт изменил режим работы ради безопасности
Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах
Названо имя лучшей теннисистки России
В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА
Мерц покинул переговоры США и Украины в Берлине после короткого приветствия
ПВО отразила попытку атаки дронов ВСУ на восемь регионов России
Россиянка пострадала во время атаки дрона ВСУ на автомобиль
В Швейцарии предупредили об игре ва-банк Зеленского
Жители европейской страны указали на тотальные проблемы со свободой слова
В Раде указали Трампу на неочевидную угрозу
Скорая протаранила тепловоз в российском городе
Назван город — победитель в конкурсе «Культурная столица 2027 года»
Москалькова заявила, что со стороны Киева нет списка «похищенных детей»
Ювелирная мастерская загорелась в российском городе
Юрист объяснил, чем Россия ответит Западу на кражу активов
Сочетаю несочетаемое: теплая утка, холодная груша и пряная зелень
Озвучены итоги голосования по российским шахматистам на мировых турнирах
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.