Приготовьте на Новый год «Муравейник»: очень просто и вкусно — эту сладость обожают и дети, и взрослые

Приготовьте на Новый год «Муравейник»: очень просто и вкусно — эту сладость обожают и дети, и взрослые. Нежный, хрустящий и невероятно вкусный торт, напоминающий детство. В его основе — песочная крошка, запеченная до золотистости, и крем из вареной сгущенки со сливочным маслом, медом и орехами.

Ингредиенты: для теста: мука (600 г), сливочное масло (180 г), сахар (100 г), сметана (150 г), яйцо (1 шт.), разрыхлитель (7 г), щепотка соли. Для крема: вареная сгущенка (350 г), сливочное масло (200 г), мед (80 г), грецкие или любые другие орехи (200 г). Для украшения: молочный шоколад.

Приготовление: в миске соедините размягченное масло, сахар, сметану, яйцо и соль. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Разделите его на 4-5 частей, каждую заверните в пленку и уберите в морозилку на 1,5–2 часа. Остывшее твердое тесто натрите на крупной терке прямо на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 180°C 25–30 минут до румяного цвета, затем остудите и слегка поломайте руками на более мелкие крошки. Для крема взбейте размягченное масло с вареной сгущенкой до однородности, добавьте мед и крупно порубленные орехи. Соедините крем с песочными крошками и тщательно перемешайте. Выложите массу горкой на блюдо, сформировав «муравейник», или разложите по порционным формочкам. Для украшения растопите молочный шоколад и полейте сверху. Дайте торту настояться в холодильнике 3–4 часа перед подачей.

