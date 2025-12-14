Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 08:00

Приготовьте на Новый год «Муравейник»: очень просто и вкусно — эту сладость обожают и дети, и взрослые

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте на Новый год «Муравейник»: очень просто и вкусно — эту сладость обожают и дети, и взрослые. Нежный, хрустящий и невероятно вкусный торт, напоминающий детство. В его основе — песочная крошка, запеченная до золотистости, и крем из вареной сгущенки со сливочным маслом, медом и орехами.

Ингредиенты: для теста: мука (600 г), сливочное масло (180 г), сахар (100 г), сметана (150 г), яйцо (1 шт.), разрыхлитель (7 г), щепотка соли. Для крема: вареная сгущенка (350 г), сливочное масло (200 г), мед (80 г), грецкие или любые другие орехи (200 г). Для украшения: молочный шоколад.

Приготовление: в миске соедините размягченное масло, сахар, сметану, яйцо и соль. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Разделите его на 4-5 частей, каждую заверните в пленку и уберите в морозилку на 1,5–2 часа. Остывшее твердое тесто натрите на крупной терке прямо на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 180°C 25–30 минут до румяного цвета, затем остудите и слегка поломайте руками на более мелкие крошки. Для крема взбейте размягченное масло с вареной сгущенкой до однородности, добавьте мед и крупно порубленные орехи. Соедините крем с песочными крошками и тщательно перемешайте. Выложите массу горкой на блюдо, сформировав «муравейник», или разложите по порционным формочкам. Для украшения растопите молочный шоколад и полейте сверху. Дайте торту настояться в холодильнике 3–4 часа перед подачей.

Ранее мы делились рецептом торта с творожными коржами. Он печется на сковороде и не занимает много времени — домашняя вкуснота на праздник.

Проверено редакцией
Читайте также
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Морковь, изюм и ложка корицы! Пеку английский морковный торт. Классика, которая стала хитом во всем мире
Общество
Морковь, изюм и ложка корицы! Пеку английский морковный торт. Классика, которая стала хитом во всем мире
Роспотребнадзор дал советы по хранению новогодних подарков
Общество
Роспотребнадзор дал советы по хранению новогодних подарков
Наполеон в стоп-листе! Пеку «Рафаэлло» — кокосовые коржи с белым шоколадом и миндалем. Нежное облако с хрустящей начинкой
Общество
Наполеон в стоп-листе! Пеку «Рафаэлло» — кокосовые коржи с белым шоколадом и миндалем. Нежное облако с хрустящей начинкой
Эта ватрушка — королева чаепития: готовлю с нежной начинкой в слоях из песочной крошки
Общество
Эта ватрушка — королева чаепития: готовлю с нежной начинкой в слоях из песочной крошки
торты
сладости
десерты
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Уссурийске
Священник рассказал, как икона праведного воина спасла жизнь бойцу ВС РФ
Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот
Суд разрешил спор об управлении самоходными машинами в пьяном виде
Тропический ад превратил Шри-Ланку в зону бедствия
Ураганный ветер в Махачкале обрушил на парковку рекламный щит
Трампа назвали Гринчем для европейцев
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Поставки популярного российского десерта в США достигли пика с 2022 года
В одесских школах начали следить, на каком языке говорят дети
Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения
Россиянам дали рекомендации по обмену валюты
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 декабря: инфографика
Командный пункт ГУР взлетел на воздух после удара БПЛА
Россиянам назвали сроки победы над пришедшим из Китая опасным гриппом
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
В Госдуме предупредили о штрафах за проживание без оформления регистрации
Средства ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ
Стали известны потери ВСУ на ключевом направлении в зоне СВО
Альпинистам объяснили возможный запрет восхождения на Эльбрус в одиночку
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.