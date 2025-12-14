Грузовик спровоцировал аварию с четырьмя автомобилями под Саратовом На трассе в Саратовской области произошло ДТП с четырьмя машинами

В Гагаринском районе на 286-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадала пожилая пассажирка, ей потребовалась срочная медицинская помощь, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области. Авария случилась после того, как водитель КамАЗа врезался в стоящий автомобиль ГАЗ, после чего в него же последовательно въехали Lada Kalina и микроавтобус Foton.

В результате происшествия из Kalina госпитализировали пассажирку 1965 года рождения. В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области передала, что шесть человек получили повреждения в аварии с участием 20 машин в районе села Загоскино. По сведениям ведомства, состояние трех пострадавших расценивается как средней тяжести, а еще троим помощь была оказана на месте без направления в больницу.