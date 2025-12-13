Раскрыто число пострадавших при массовом ДТП на трассе под Пензой Шесть человек пострадали в ДТП с 20 машинами в Пензенской области

Шесть человек пострадали в ДТП с 20 машинами в Пензенской области, передает пресс-служба регионального Минздрава. Инцидент произошел в районе села Загоскино. По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Остальным трем помощь оказана на месте. Госпитализация не потребовалась.

В результате ДТП пострадали шесть человек, из них один ребенок. Два человека госпитализированы в Клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина. Ребенок — в областную больницу Филатова, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что более 20 транспортных средств столкнулись в районе 271 км на участке автодороги Тамбов —Пенза в Пензенской области. Как передает региональная прокуратура, в результате трассу перекрыли в оба направления.

