Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину России с началом праздника Ханука, подчеркнув ее роль в развитии межрелигиозного диалога и сохранении межнационального согласия в стране, сообщает сайт палаты парламента. Он отметил, что, опираясь на древние традиции иудаизма, община вносит важный вклад в укрепление мира и взаимопонимания.

Поздравляю еврейскую общину России с началом Хануки. Этот праздник дарит веру в чудо и надежду на светлые перемены. Символизирует победу добра и справедливости, — говорится в сообщении.

Ранее главный раввин России Берл Лазар сказал, что на Хануку по традиции иудеи должны есть картофельные оладьи латкес. Он отметил, что сам придерживается диеты для поддержания энергетического уровня и ясности мысли, и настоятельно рекомендовал отказаться от сахара, жирной и мучной пищи, так как такой рацион полезен в первую очередь для мозга, а не только для фигуры.

Кроме того, Лазар заявил о многолетней дружеской связи с главным раввином Одессы и юга Украины Авраамом Вольфом. По его словам, их знакомство состоялось в период совместной учебы.