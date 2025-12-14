Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 13:14

Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником

Володин: праздник Ханука символизирует победу добра и справедливости

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину России с началом праздника Ханука, подчеркнув ее роль в развитии межрелигиозного диалога и сохранении межнационального согласия в стране, сообщает сайт палаты парламента. Он отметил, что, опираясь на древние традиции иудаизма, община вносит важный вклад в укрепление мира и взаимопонимания.

Поздравляю еврейскую общину России с началом Хануки. Этот праздник дарит веру в чудо и надежду на светлые перемены. Символизирует победу добра и справедливости, — говорится в сообщении.

Ранее главный раввин России Берл Лазар сказал, что на Хануку по традиции иудеи должны есть картофельные оладьи латкес. Он отметил, что сам придерживается диеты для поддержания энергетического уровня и ясности мысли, и настоятельно рекомендовал отказаться от сахара, жирной и мучной пищи, так как такой рацион полезен в первую очередь для мозга, а не только для фигуры.

Кроме того, Лазар заявил о многолетней дружеской связи с главным раввином Одессы и юга Украины Авраамом Вольфом. По его словам, их знакомство состоялось в период совместной учебы.

Госдума
Вячеслав Володин
праздники
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин
Более полутора тысяч домов в российском регионе остаются без света
Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026
Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода
Стал известен победитель гонки преследования на этапе Кубка России
Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене
Теракт в Сиднее 14 декабря: подробности, сколько погибло, что с россиянами
В Твери банк вернул россиянину переведенные мошенникам деньги
ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа
Россияне были на пляже Сиднея с кровавой бойней
В Кремле отреагировали на заявление НАТО о подготовке к войне с Россией
Школьник пырнул одноклассника ножом в российском городе
Песков емко ответил на вопрос о призыве Рютте «сражаться с русскими»
Появилось видео, как безоружный прохожий обезвреживает стрелка в Сиднее
Российские войска оставили ВСУ без важного ресурса
Продюсер раскрыл, достигнет ли Маликов популярности Кадышевой у зумеров
Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожье
В Минобороны отчитались о работе ПВО за сутки
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.