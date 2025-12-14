Немцев стали выселять из квартир

В Германии в течение 2024 года было зафиксировано более 32 тыс. случаев принудительного выселения квартиросъемщиков, сообщает портал Inbox со ссылкой на Министерство юстиции страны. Отмечается, что данный показатель превысил цифры предыдущего года. Наибольшее количество принудительных выселений в 2024 году произошло на самой густонаселенной федеральной земле — в Северном Рейн-Вестфалии. Там было «освобождено» свыше 10 тыс. жилых помещений.

Самым распространенным основанием для выселения стала накопившаяся задолженность по арендной плате. Это связано с тем, что за последнее десятилетие средний размер квартплаты в Германии увеличился примерно на 50%. Эксперт по жилищной политике и строительству Карен Лай охарактеризовала сложившуюся ситуацию как «социальную катастрофу». Она выступила с инициативой о запрете принудительного выселения для людей старше 70 лет, а также для тех, кому это грозит потерей жилья и последующей бездомностью.

Ранее из арендованной квартиры в немецком Кельне был выселен 83-летний отец европейского правозащитника Гарри Мурея. Формальным поводом для выселения стал отказ британского банка предоставить немецким властям банковскую выписку его отца за 25 лет. Сам Мурей заявил, что его отец сталкивается с административным давлением с 1992 года. Правозащитник также сообщил о многочисленных процессуальных нарушениях, которые, по его мнению, были допущены при рассмотрении судебных дел его отца.