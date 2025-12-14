Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 11:56

Престарелого выходца из СССР силой выселили в Германии после одного отказа

Отца правозащитника Мурея выселили в Германии из-за банковской выписки

Полиция Германии Полиция Германии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейский правозащитник Гарри Мурей рассказал ТАСС, что его 83-летнего отца выселили из арендованной квартиры в Кельне. По словам юриста, поводом стал отказ британского банка предоставить властям ФРГ банковскую выписку его отца за 25 лет. Речь идет о Лазаре Мурее, выходце из СССР.

Моего отца с применением силы выселили из арендованной квартиры. Медикаменты, большая часть личных вещей у него была отобрана. В качестве повода использовали отказ английского банка предоставить властям Германии банковскую выписку моего отца за 25 лет, — отметил Мурей.

Правозащитник заявил, что с 1992 года его отец сталкивался с административным давлением: от заморозки счетов и перебоев с социальными выплатами до ограничений в доступе к медицинской помощи. Также Мурей сообщил о процессуальных нарушениях при рассмотрении дел его отца.

Мурей напомнил, что оказывал юридическую помощь российским гражданам в ЕС, в том числе при обжаловании прекращения социальных выплат пожилому переселенцу и в споре со страховщиком об оплате лечения.

Кроме того, юрист участвовал в делах о возвращении детей в Россию и, по его словам, в 2010 году помогал организовать передачу в Екатеринбург 10-летнего мальчика, изъятых в немецкой клинике без разрешения родителей.

Ранее вице-президент РАН Николай Макаров заявил, что нельзя допустить депортации на Украину российского археолога Александр Бутягина, задержанного в Польше по запросу Киева. По его словам, медийная поддержка арестованного сотрудника Эрмитажа «достаточно мощная».

