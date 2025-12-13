Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 08:56

В РАН назвали главную задачу в ситуации с задержанным в Польше археологом

Вице-президент РАН Макаров: нельзя допустить экстрадиции Бутягина на Украину

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Нельзя допустить, чтобы российского археолога Александр Бутягина, которого задержали в Польше по запросу Киева, экстрадировали на Украину, заявил вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров. По его словам, медийная поддержка арестованного сотрудника Эрмитажа «достаточно мощная», передает ТАСС.

Мне кажется, что медийная поддержка достаточно весомая, мощная. Что касается правовой поддержки, то думаю, что государственные органы вступятся за нашего коллегу и соотечественника. <…> Надо сделать так, чтобы человек действительно не попал на Украину, это надо сделать, — отметил Макаров.

Ранее сообщалось, что Государственный Эрмитаж делает все возможное в ситуации с задержанием Бутягина в Польше. Ученый был в отпуске и не вышел на работу 11 декабря, а коллеги узнали о произошедшем из публикаций польских СМИ. В пресс-службе учреждения подтвердили, что Бутягин соблюдал международные юридические и этические нормы археологических исследований и получал необходимые разрешения на раскопки.

