Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса

Космонавт Олег Платонов заснял горную систему Памир в Таджикистане с борта Международной космической станции, сообщила пресс-служба Роскосмоса. На кадрах видна разветвленная сеть заснеженных хребтов и долин, которая с орбиты выглядит как сложный природный узор на поверхности Земли.

На этих уникальных кадрах — величественные горы Памира. Сложная сеть хребтов и долин, покрытых снегом, выглядят так, будто природа вышила на земной поверхности гигантский ковер, — сказано в сообщении.

Памир — одна из самых высоких горных систем мира, расположенная в Центральной Азии и известная как «Крыша мира». Там находятся одни из самых высоких вершин Евразии, включая пик Исмоила Сомони высотой более семи тысяч метров. Регион отличается суровым климатом, мощными ледниками и сложным рельефом, который особенно наглядно виден с орбиты.

