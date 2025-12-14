Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 19:11

Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса

Роскосмос опубликовал уникальные кадры горного хребта Памир с МКС

Ледники в Памирском горном хребте, расположенном в Республике Таджикистан, сфотографированы с Международной космической станции Ледники в Памирском горном хребте, расположенном в Республике Таджикистан, сфотографированы с Международной космической станции Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Космонавт Олег Платонов заснял горную систему Памир в Таджикистане с борта Международной космической станции, сообщила пресс-служба Роскосмоса. На кадрах видна разветвленная сеть заснеженных хребтов и долин, которая с орбиты выглядит как сложный природный узор на поверхности Земли.

На этих уникальных кадрах — величественные горы Памира. Сложная сеть хребтов и долин, покрытых снегом, выглядят так, будто природа вышила на земной поверхности гигантский ковер, — сказано в сообщении.

Памир — одна из самых высоких горных систем мира, расположенная в Центральной Азии и известная как «Крыша мира». Там находятся одни из самых высоких вершин Евразии, включая пик Исмоила Сомони высотой более семи тысяч метров. Регион отличается суровым климатом, мощными ледниками и сложным рельефом, который особенно наглядно виден с орбиты.

Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что все на МКС отличаются по привычкам и потребностям, поэтому каждому не хватает своего сильнее всего. Он уточнил, что тосковал по «третьему небу» — храму. Коллега Алексей Зубрицкий отметил, что скучал по большой теплой ванне и привычной свежей пище.

горы
Роскосмос
космос
Таджикистан
МКС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серия загадочных сообщений в эфире «радио Судного дня» встревожила Запад
Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников
Мальчик умер после ожидания помощи в пустой реанимации
Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию
Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса
Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink
Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека
Усталость от Москвы, отъезд из РФ, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «включить телевизор»
Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ
Кадыров дал обещание по дронам ВСУ
Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь
«Очень плохо»: Кличко назвал скандал с «кошельком» Зеленского катастрофой
«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы
Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»
Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании
Раскрыт новый факт мошенничества с именем Долиной
Новогодний ужин без мяса: теплый салат с баклажанами и грибами
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.