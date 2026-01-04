Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:51

Астрофизик раскрыл, увидят ли россияне «Вифлеемскую звезду»

Астрофизик Эйсмонт: увидеть «Вифлеемскую звезду» можно будет перед рассветом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Парад планет под названием «Вифлеемская звезда» можно будет увидеть перед рассветом или же перед заходом Солнца, рассказал в беседе с 360.ru астрофизик доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт. По словам ученого, небесные тела будут видны невооруженным глазом в необлачную погоду.

Речь идет о Марсе, Венере и Солнце. Позже, примерно во второй половине января, к трио присоединится и Меркурий. Парад планет «Вифлеемская звезда» можно увидеть с Земли с 6 по 8 января включительно. Необходимо выбирать открытые пространства без искусственных источников света.

Лучше всего наблюдать за парадом перед рассветом или, наоборот, перед заходом, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 января произойдет первое в 2026 году полнолуние. Одна из самых больших Лун в году будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой планетой на ночном небе — Юпитером.

До этого руководитель ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил, что в 2026 году на Земле ожидается большое количество магнитных бурь. По его словам, главной причиной такой активности станут корональные дыры на Солнце.

звезды
космос
планеты
астрономия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия поразила цеха производства и сборки беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 4 января: что будет завтра, мигрени, головокружение
Основателя «Белой масти» признали склонным к побегам
«Договорняк»: названа важная деталь в захвате Мадуро
Треш-блогершу задержали за надругательство над могилой матери
В Гонконге при пожаре в ЖК погиб человек
Россиянам с задержанного в Финляндии судна запретили выезд из страны
Российские бойцы освободили Подолы
Бесплатный отдых с детьми в Москве: идеи и адреса
Психолог раскрыла простой рецепт новогоднего настроения на работе
Раскрыта ключевая ошибка США при захвате Мадуро
Леди Гага и другие: зарубежные звезды, пережившие изнасилование
Автомобиль взлетел на воздух в Киеве
В Госдуме раскрыли, что происходит с законом о возвращении пива на стадионы
«Не надо суетиться»: глава СПЧ обратился к муфтиям насчет намазов в метро
Леонид Якубович чуть не стал жертвой телефонных мошенников
Трамп пригрозил еще трем странам конфликтом после атаки на Венесуэлу
«Было принято решение»: Варшавер отреагировал на слухи об удалении опухоли
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон и Камилла борются за власть
Казанский аэропорт не принимает рейсы из-за метели
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.