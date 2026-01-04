Астрофизик раскрыл, увидят ли россияне «Вифлеемскую звезду» Астрофизик Эйсмонт: увидеть «Вифлеемскую звезду» можно будет перед рассветом

Парад планет под названием «Вифлеемская звезда» можно будет увидеть перед рассветом или же перед заходом Солнца, рассказал в беседе с 360.ru астрофизик доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт. По словам ученого, небесные тела будут видны невооруженным глазом в необлачную погоду.

Речь идет о Марсе, Венере и Солнце. Позже, примерно во второй половине января, к трио присоединится и Меркурий. Парад планет «Вифлеемская звезда» можно увидеть с Земли с 6 по 8 января включительно. Необходимо выбирать открытые пространства без искусственных источников света.

Лучше всего наблюдать за парадом перед рассветом или, наоборот, перед заходом, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 января произойдет первое в 2026 году полнолуние. Одна из самых больших Лун в году будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой планетой на ночном небе — Юпитером.

До этого руководитель ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил, что в 2026 году на Земле ожидается большое количество магнитных бурь. По его словам, главной причиной такой активности станут корональные дыры на Солнце.