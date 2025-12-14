Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 19:35

В Сети появилось видео, как женщина избила уронившего пиво сына

В Уфе женщина избила сына, который уронил ее пиво

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Сети появилось видео, как в Уфе женщина избила сына, который уронил ее пиво. На кадрах, которые публикует Telegram-канал Baza, видно, что мальчик случайно выронил сумку матери.

Мать угрожала сыну, что на улицу он больше не выйдет, била его по голове, а потом пообещала отобрать телефон. Мальчик расплакался и просил прощения. Соседи утверждают, что женщина регулярно срывается на ребенка.

Ранее Первоуральский городской суд Свердловской области назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима Татьяне Шаниной, которая избила своего 11-летнего сына скалкой. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

До этого в Омской области вынесен приговор 19-летней жительнице села Юрьево, которая нанесла травмы своему 11-месячному сыну. Мать избила ребенка за то, что он испачкался сажей. В результате мальчик получил тяжкий вред здоровью, включая переломы ребер и травмы внутренних органов. Она уже была судима за кражу.

Уфа
Россия
нападения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скорая протаранила тепловоз в российском городе
Назван город — победитель в конкурсе «Культурная столица 2027 года»
Москалькова заявила, что со стороны Киева нет списка «похищенных детей»
Ювелирная мастерская загорелась в российском городе
Юрист объяснил, чем Россия ответит Западу на кражу активов
Сочетаю несочетаемое: теплая утка, холодная груша и пряная зелень
Озвучены итоги голосования по российским шахматистам на мировых турнирах
Стала известна стратегия Белоруссии по отношению к Литве
Раскрыта личность обезвредившего стрелка в Сиднее мужчины
«Рады всем»: Кадыров высказался о внешнем виде туристов в Чечне
Финальный брак, рождение сына, мнение об СВО: как живет Евгений Миллер
Девушка вышла замуж за спасателя, доставшего ее из-под завалов
«Это личное»: мать погибшего на СВО Героя России о встрече с Путиным
Москвичам дали надежду на сугробы
НАТО в плену, Европа — в расход, тайна рождения детей Галкина: что дальше
В МИД РФ заявили о росте симпатизирующих России европейцев
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет потепление
Пациента спасли за мгновение до операции по изъятию органов
В Британии рассказали, что станет катастрофой для Зеленского
Группа российских туристов на снегоходах загадочно исчезла в горах
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.