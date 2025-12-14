В Сети появилось видео, как женщина избила уронившего пиво сына В Уфе женщина избила сына, который уронил ее пиво

В Сети появилось видео, как в Уфе женщина избила сына, который уронил ее пиво. На кадрах, которые публикует Telegram-канал Baza, видно, что мальчик случайно выронил сумку матери.

Мать угрожала сыну, что на улицу он больше не выйдет, била его по голове, а потом пообещала отобрать телефон. Мальчик расплакался и просил прощения. Соседи утверждают, что женщина регулярно срывается на ребенка.

Ранее Первоуральский городской суд Свердловской области назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима Татьяне Шаниной, которая избила своего 11-летнего сына скалкой. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

До этого в Омской области вынесен приговор 19-летней жительнице села Юрьево, которая нанесла травмы своему 11-месячному сыну. Мать избила ребенка за то, что он испачкался сажей. В результате мальчик получил тяжкий вред здоровью, включая переломы ребер и травмы внутренних органов. Она уже была судима за кражу.