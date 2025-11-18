Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:17

Избившей сына скалкой россиянке вынесли приговор

На Урале женщину приговорили к 3,5 годам колонии за избиение сына скалкой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Первоуральский городской суд Свердловской области назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима Татьяне Шаниной, которая избила своего 11-летнего сына скалкой, сообщили в следственном управлении СК региона. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Установлено, что в ноябре 2023 года женщина посадила ребенка на цепь. В последующем, в феврале и марте 2025 года, она систематически наносила удары сыну деревянной скалкой и кожаным ремнем, которые приходились на ноги, руки, спину и плечи мальчика. Кроме того, женщина хватала ребенка за уши и таскала его. Подсудимая признала свою вину.

Ранее в Омской области вынесен приговор 19-летней жительнице села Юрьево, которая нанесла травмы своему 11-месячному сыну. Мать избила ребенка за то, что он испачкался сажей. В результате мальчик получил тяжкий вред здоровью, включая переломы ребер и травмы внутренних органов. До этого она уже была судима за кражу.

Свердловская область
приговоры
суды
матери
издевательства
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.