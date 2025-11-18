Избившей сына скалкой россиянке вынесли приговор

Первоуральский городской суд Свердловской области назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима Татьяне Шаниной, которая избила своего 11-летнего сына скалкой, сообщили в следственном управлении СК региона. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Установлено, что в ноябре 2023 года женщина посадила ребенка на цепь. В последующем, в феврале и марте 2025 года, она систематически наносила удары сыну деревянной скалкой и кожаным ремнем, которые приходились на ноги, руки, спину и плечи мальчика. Кроме того, женщина хватала ребенка за уши и таскала его. Подсудимая признала свою вину.

Ранее в Омской области вынесен приговор 19-летней жительнице села Юрьево, которая нанесла травмы своему 11-месячному сыну. Мать избила ребенка за то, что он испачкался сажей. В результате мальчик получил тяжкий вред здоровью, включая переломы ребер и травмы внутренних органов. До этого она уже была судима за кражу.