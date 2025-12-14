Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 19:17

Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина и женщина совершили нападение под воздействием мошенников, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. Жертвой нападения стал случайный прохожий, снимавший деньги в банкомате. Полиция задержала нападавших.

Выполняя телефонные указания, фигуранты встретились в торговом центре на западе Москвы и начали следить за гражданами, снимающими в банкомате денежные средства, после чего по заказу звонившего напали на одного из них и, угрожая причинением вреда здоровью, потребовали деньги, — говорится в сообщении.

Москвичу поступил звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником почтового отделения. Под предлогом выдачи важного письма преступники узнали код из СМС-сообщения. Затем злоумышленники заявили мужчине, будто его банковские средства находятся под угрозой и существует вероятность оформления кредита на его имя. Чтобы предотвратить проблему, мошенники потребовали беспрекословно исполнять их инструкции. Женщину аферисты обманули похожим образом.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали мошенника, похитившего 800 тыс. рублей у участника специальной военной операции, обещав изготовить современный протез по заниженной цене, сообщает управление МВД по региону. 37-летний военнослужащий обратился в полицию после того, как злоумышленник исчез с его деньгами.

мошенники
приказы
Москва
нападения
