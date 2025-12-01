День матери
01 декабря 2025 в 10:28

Гендиректор строительной компании оставил бойца СВО без протеза и денег

В Петербурге мошенник похитил 800 тыс. рублей у участника СВО, пообещав протез

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге задержан мошенник, похитивший 800 тыс. рублей у участника специальной военной операции, обещав изготовить современный протез по заниженной цене, сообщает управление МВД по региону. 37-летний военнослужащий обратился в полицию после того, как злоумышленник, получив деньги, исчез, оставив его без средств и необходимого медицинского устройства.

Подозреваемым оказался 43-летний генеральный директор строительной компании, ранее судимый за разбой. По его словам, все деньги он потратил на личные нужды. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и предполагает, что задержанный мог обмануть и других пострадавших. В настоящее время фигурант заключен под стражу.

Ранее в Зеленогорске Красноярского края мошенники обманули участника СВО, похитив у него 15,8 млн рублей. По данным следствия, в сентябре 2025 года 26-летний житель Зеленогорска получил звонок от женщины, представившейся деканом его университета. После этого звонка мужчина поддался влиянию мошенников и несколько недель выполнял их указания.

