Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 10:53

Мошенники украли у участника СВО почти 16 млн рублей

В Красноярском крае аферисты обманули участника СВО на 15,8 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Зеленогорске Красноярского края мошенники обманули участника спецоперации, похитив у него 15,8 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, в сентябре 2025 года 26-летний житель Зеленогорска получил звонок от женщины, представившейся деканом его университета. Она попросила срочно зарегистрироваться на «Госуслугах» и предоставила ссылку. Мужчина ввел свои данные, но звонок прервался. Вскоре он получил на электронную почту уведомление о входе в его аккаунт с неизвестного устройства.

Связавшись с контактным номером, указанным в письме как «техническая поддержка», он узнал, что его учетная запись была взломана. Ему позвонили якобы сотрудники Центробанка и правоохранительных органов, сообщив о схеме защиты его денег от кредитов, оформляемых на его имя по всей стране.

Мужчина поддался влиянию мошенников и несколько недель выполнял их указания: снимал крупные суммы в банках, передавал курьеру, вносил через банкоматы и переводил с карты на карту. В конечном итоге, в Telegram ему пришло сообщение от «сотрудника Центробанка», в котором тот признался в обмане.

Ранее МВД РФ сообщило о новой схеме мошенничества, нацеленной на родственников погибших бойцов. Злоумышленники собирают данные через фотографии могил и используют их для психологического давления.

мошенники
бойцы
СВО
схемы
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
В Казани тракторист убил девушку ковшом
Украинский пленный призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за Зеленского
Как приготовить настоящие турецкие лепешки гезлеме с сыром за час
Ушедшая из России популярная компания продлила права на товарный знак
Мужчина и младенец погибли в ДТП под Пензой
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.