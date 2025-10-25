Мошенники украли у участника СВО почти 16 млн рублей В Красноярском крае аферисты обманули участника СВО на 15,8 млн рублей

В Зеленогорске Красноярского края мошенники обманули участника спецоперации, похитив у него 15,8 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, в сентябре 2025 года 26-летний житель Зеленогорска получил звонок от женщины, представившейся деканом его университета. Она попросила срочно зарегистрироваться на «Госуслугах» и предоставила ссылку. Мужчина ввел свои данные, но звонок прервался. Вскоре он получил на электронную почту уведомление о входе в его аккаунт с неизвестного устройства.

Связавшись с контактным номером, указанным в письме как «техническая поддержка», он узнал, что его учетная запись была взломана. Ему позвонили якобы сотрудники Центробанка и правоохранительных органов, сообщив о схеме защиты его денег от кредитов, оформляемых на его имя по всей стране.

Мужчина поддался влиянию мошенников и несколько недель выполнял их указания: снимал крупные суммы в банках, передавал курьеру, вносил через банкоматы и переводил с карты на карту. В конечном итоге, в Telegram ему пришло сообщение от «сотрудника Центробанка», в котором тот признался в обмане.

Ранее МВД РФ сообщило о новой схеме мошенничества, нацеленной на родственников погибших бойцов. Злоумышленники собирают данные через фотографии могил и используют их для психологического давления.