Финансист рассказала о главных ошибках при сокращении расходов Финансист Дайнеко предостерегла от отказа от трат на здоровье в целях сэкономить

В попытке сэкономить рискованно отказываться от трат на здоровье, обучение и досуг, заявила «Газете.Ru» финансист Ольга Дайнеко. Она отметила, что прекратить откладывать средства на сберегательный счет — тоже не лучшая идея.

Одна из типичных ошибок — одинаково урезать все статьи бюджета. Такой подход может привести к просрочкам по обязательным платежам. Несвоевременная или неполная оплата фиксированных расходов ведет к штрафам, пеням и накоплению долгов. Аналогично и с питанием. Экстремальная экономия на продуктовом наборе повышает риски для здоровья и работоспособности, — предупредила Дайнеко.

Она уточнила, что экономия на здоровье и постоянный перенос лечения чреваты ухудшением состояния и более дорогой терапией в будущем. А отказ от обучения и повышения квалификации снижает шансы на рост дохода в будущем. Кроме того, экономия на досуге и отдыхе может привести к эмоциональному выгоранию.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что для формирования сбережений без риска рекомендуется откладывать 10% от основного дохода. Она также предложила сократить расходы на частые доставки еды и отказаться от ненужных платных сервисов.