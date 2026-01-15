Адвокат раскрыла, что могло стать причиной трагедии в роддоме Новокузнецка У потерявшей младенца роженицы из Новокузнецка была 19-я беременность

У одной из рожениц, потерявших младенца в новокузнецком роддоме, была 19-я беременность, сообщила в суде адвокат и.о. заведующего отделением Алексея Эмиха, Ольга Следзовская. Как передает ТАСС, она заявила, что у пациенток, чьи новорожденные дети умерли, были серьезные патологии. По ее словам, у матерей имелись вирусные инфекционные заболевания, которые затем передались младенцам. Один из детей родился недоношенным с крайне низким весом. Также имелся ряд других заболеваний.

У потерпевших, у которых наступила смерть [младенцев] и которым оказывал помощь [Эмих], имелись достаточно серьезные патологии. <...> У одной из рожениц 19-я беременность по счету, то есть достаточно большое количество беременностей, что также осложняет заболевание потерпевших, — сказала адвокат.

В родильном доме №1 Новокузнецка с начала января скончались девять новорожденных. В связи с этим 13 января учреждение было закрыто на карантин. Причиной стала вспышка гриппа и ОРВИ.

На заседании по избранию меры пресечения для и.о. заведующего отделением было отмечено, что в рамках уголовного дела о гибели младенцев потерпевшими признаны девять матерей. По информации ТАСС, среди этих женщин есть две пациентки, которым оказывал помощь именно этот медик.