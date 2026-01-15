Калининградский глава рассказал о новых транспортных маршрутах в регион

Калининградская область решает проблемы транспортного сообщения с основной территорией России на фоне ограничений со стороны соседей, заявил губернатор Алексей Беспрозванных в рамках тематической программы «Платформа будущего: Регион-2030. 100 шагов» в Национальном центре «Россия». По его словам, ответом на возрастающее давление извне стало развитие морских маршрутов, передает корреспондент NEWS.ru.

С каждым годом наши соседи все больше ограничивают нас по сухопутным маршрутам <…> Поэтому мы переходим на морское сообщение. С одной стороны, конечно, это дискомфортно и вносит определенные неудобства для развития региона, но с другой стороны, это и развитие морского сообщения, которое ранее такими темпами не развивалось, — сказал Беспрозванных.

По его мнению, это ведет к росту портовой инфраструктуры и судостроения, особенно с учетом новых президентских поручений по строительству дополнительных кораблей. Губернатор добавил, что область заранее прогнозирует возможные сценарии и готовится к любому развитию событий, как это уже произошло с перевозкой нефтепродуктов. В заключение он выразил уверенность, что развитие морского сообщения в долгосрочной перспективе положительно скажется на развитии всего региона, обеспечивая его устойчивую связь с остальной страной.

Ранее сообщалось, что литовские силовики будут координированно осуществлять надзор за транзитом россиян в Калининградскую область и реагировать на инциденты, говорится в приказе министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича. Новый порядок контроля позволит усилить межведомственный обмен информацией.