14 ноября 2025 в 20:42

Литва усилит надзор за россиянами

ELTA: Литва усилит надзор за россиянами, путешествующими транзитом в Калининград

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Литовские силовики будут координированно осуществлять надзор за транзитом россиян в Калининградскую область и реагировать на инциденты, говорится в приказе министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, сообщает агентство ELTA. Новый порядок контроля позволит усилить межведомственный обмен информацией.

Любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования служб. Наша цель — оперативное реагирование служб на любые нарушения или подозрительные ситуации, — приводит агентство слова Кондратовича.

По данным агентства, вопрос об ужесточении контроля за транзитом через Калининградскую область возник после июньского происшествия, когда российский пассажир спрыгнул с движущегося поезда в районе Кибартая. Проводник обнаружил открытую дверь вагона примерно за 25 минут до прибытия состава на станцию. Предположительно, именно через эту дверь и сбежал пассажир из России.

Ранее советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил о намерении властей взыскать с белорусской стороны компенсацию ущерба, понесенного автомобильными перевозчиками страны вследствие закрытия Вильнюсом границы с Белоруссией. Чиновник также сообщил о рассмотрении возможности введения запрета на железнодорожные грузоперевозки из соседней республики.

