Финансист ответила, как начать копить без рисков Финансист Дроздова: для накоплений без рисков нужно откладывать 10% от дохода

Для формирования сбережений без риска рекомендуется откладывать 10% от основного дохода, заявила NEWS.ru финансовый эксперт Елена Дроздова. Она также предложила сократить расходы на частые доставки еды и отказаться от ненужных платных сервисов.

Важно помнить, накопление — это не про отказ от всего, а про осознанное потребление. Вы начинаете понимать, куда уходят ваши деньги, и решаете, на что их действительно стоит тратить, а что можно отложить. Необходимо научиться откладывать 10–20% от каждого дохода. Это достаточно заметная сумма, чтобы накопления росли, но при этом не настолько большая, чтобы сильно ограничивать себя. Получите зарплату или доход от инвестиций, оплатите обязательные расходы, затем переведите эти 10–20% на отдельный счет. Не ждите конца месяца, не надейтесь на «что-нибудь останется». Если 10–20% кажутся большой суммой, то начните с 5%. Главное — сделать это привычкой, — посоветовала Дроздова.

Она добавила, что для накопления денег необходимо отказаться от лишних трат. По словам Дроздовой, стоит воспользоваться правилом «24 часов»: если хочется приобрести что-то немедленно, следует отложить покупку на сутки. Как пояснила финансист, часто оказывается, что интерес к желанной ранее вещи быстро угасает.

Доставки из кафе и ресторанов, в свою очередь, приводят к большой дыре в расходах, если становятся ежедневной привычкой. Кроме того, следует проверить, на что вы подписаны. Возможно, есть сервисы, которыми вы уже не пользуетесь, но деньги продолжают списываться, — заключила Дроздова.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова заявила, что в России хранение сбережений в иностранной валюте стало экономически невыгодным. По ее словам, рублевые депозиты сейчас приносят хорошую прибыль, а курс рубля остается стабильным.