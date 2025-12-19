Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 07:30

Финансист ответила, как начать копить без рисков

Финансист Дроздова: для накоплений без рисков нужно откладывать 10% от дохода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для формирования сбережений без риска рекомендуется откладывать 10% от основного дохода, заявила NEWS.ru финансовый эксперт Елена Дроздова. Она также предложила сократить расходы на частые доставки еды и отказаться от ненужных платных сервисов.

Важно помнить, накопление — это не про отказ от всего, а про осознанное потребление. Вы начинаете понимать, куда уходят ваши деньги, и решаете, на что их действительно стоит тратить, а что можно отложить. Необходимо научиться откладывать 10–20% от каждого дохода. Это достаточно заметная сумма, чтобы накопления росли, но при этом не настолько большая, чтобы сильно ограничивать себя. Получите зарплату или доход от инвестиций, оплатите обязательные расходы, затем переведите эти 10–20% на отдельный счет. Не ждите конца месяца, не надейтесь на «что-нибудь останется». Если 10–20% кажутся большой суммой, то начните с 5%. Главное — сделать это привычкой, — посоветовала Дроздова.

Она добавила, что для накопления денег необходимо отказаться от лишних трат. По словам Дроздовой, стоит воспользоваться правилом «24 часов»: если хочется приобрести что-то немедленно, следует отложить покупку на сутки. Как пояснила финансист, часто оказывается, что интерес к желанной ранее вещи быстро угасает.

Доставки из кафе и ресторанов, в свою очередь, приводят к большой дыре в расходах, если становятся ежедневной привычкой. Кроме того, следует проверить, на что вы подписаны. Возможно, есть сервисы, которыми вы уже не пользуетесь, но деньги продолжают списываться, — заключила Дроздова.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова заявила, что в России хранение сбережений в иностранной валюте стало экономически невыгодным. По ее словам, рублевые депозиты сейчас приносят хорошую прибыль, а курс рубля остается стабильным.

деньги
россияне
финансы
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Никола Зимний 19 декабря: история праздника, традиции, запреты
Бельгия поприветствовала отказ ЕС от изъятия российских активов
Около 100 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 декабря
План ЕС по изъятию активов РФ провалился из-за требований Бельгии
Страны ЕС начали «партизанскую» кампанию против Брюсселя из-за активов РФ
Постное меню на Новый год: разноцветный салат из 5 овощей и одной ягоды
Психолог объяснила, как подготовить детей к визиту Деда Мороза и Снегурочки
Французский «Доктор Смерть» остаток жизни проведет в тюрьме за убийства
«Обречены быть победителями»: Губерниев назвал лучших спортсменов 2025 года
Крах контратаки ВСУ, прорыв в Гуляйполе: новости СВО к утру 19 декабря
Густой туман спутал планы пассажиров авиарейсов в Нью-Дели
Лазарев запретил Кудрявцевой делать мужскую прическу
Фон дер Ляйен допустила использование активов России для займа Украине
Финансист ответила, как начать копить без рисков
Макрон выдвинул Европе неожиданное предложение по России
Три страны ЕС отказались участвовать в финансировании Украины
TikTok подписал сделку о продаже бизнеса в США
Музкритик раскрыл судьбу автора неожиданно завирусившегося трека «Скрипач»
Бюджетные канапе на Новый год: вкусный праздничный стол за копейки!
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.