Стало известно о сильном взрыве в Сыктывкаре Baza: семь человек пострадали при взрыве в центре подготовки МВД в Сыктывкаре

Telegram-канал Baza сообщил, что семь человек пострадали при взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. По информации канала, в здании сильное задымление.

Как пишет Baza, около 200 человек пришлось эвакуировать из центра. Канал уточняет, что на месте работают силовики и оперативные службы.

Ранее стало известно, что в результате взрыва бытового газа в частном доме в Уссурийске двое пострадавших были госпитализированы. Они доставлены в больницу с травмами и термическими ожогами в состоянии средней тяжести. При этом одну женщину спасти не удалось.

До этого в Нижнем Новгороде китайский автомобиль взорвался прямо на ходу. После этого вспыхнул пожар. Как рассказали очевидцы, взрывы раздались на улице в шесть утра. Водитель автомобиля едва успел выпрыгнуть из салона.

Кроме того, жительницу Ельца Липецкой области доставили в реанимационное отделение с тяжелыми травмами после взрыва кухонной утвари. Медики диагностировали у женщины ожоги более 30% поверхности тела. Инцидент произошел во время приготовления пищи в скороварке.