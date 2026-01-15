Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 13:49

В Кремле анонсировали выступление Путина перед иностранными послами

Песков заявил, что Путин выступит перед послами по теме внешней политики

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обратится к послам иностранных государств и поднимет тему внешней политики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер выступит на церемонии вручения верительных грамот уже сегодня, 15 января.

Президент выступит перед прибывшими послами, выступление будет посвящено актуальным внешнеполитическим вопросам. В том числе затронет основное видение взаимоотношений с теми странами, послы которых представлены на церемонии, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия ожидает реакции США на предложение Путина о продлении условий Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он назвал эту тему очень важной.

Песков также отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому давно пора проявить ответственность и принять решения, способствующие установлению мира. Однако, по его словам, в Киеве до сих пор не предпринимают необходимых шагов в этом направлении.

