«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ

Россия ожидает реакции от США на предложение президента РФ Владимира Путина о продлении условий Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также назвал эту тему очень важной.

Мы не получали ответа. <…> Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой, — подчеркнул Песков.

Ранее эксперты Bloomberg подчеркнули, что главе Белого дома Дональду Трампу следует принять предложение Путина и продлить на год действие ДСНВ. Отмечается, что действие текущего соглашения истекает в феврале.

До этого Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу истечения срока соглашения ДСНВ. Он выразил уверенность в возможности заключения нового, более выгодного договора после истечения текущего. Президент США также счел обязательным участие Китая в подобных соглашениях из-за быстрого роста его ядерного потенциала. По его мнению, в переговоры также следует вовлечь несколько других мировых игроков.