Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:10

«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ

Песков: Россия ждет реакции США на предложение Путина по продлению ДСНВ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия ожидает реакции от США на предложение президента РФ Владимира Путина о продлении условий Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также назвал эту тему очень важной.

Мы не получали ответа. <…> Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой, — подчеркнул Песков.

Ранее эксперты Bloomberg подчеркнули, что главе Белого дома Дональду Трампу следует принять предложение Путина и продлить на год действие ДСНВ. Отмечается, что действие текущего соглашения истекает в феврале.

До этого Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу истечения срока соглашения ДСНВ. Он выразил уверенность в возможности заключения нового, более выгодного договора после истечения текущего. Президент США также счел обязательным участие Китая в подобных соглашениях из-за быстрого роста его ядерного потенциала. По его мнению, в переговоры также следует вовлечь несколько других мировых игроков.

Владимир Путин
США
Дмитрий Песков
ДСНВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, можно ли не выйти на работу из-за сильного снегопада
Минобороны Турции рассказало о новых миссиях в рамках НАТО
Главврач роддома в Новокузнецке не признал вину по делу о смерти младенцев
Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом
Роженицы пожаловались на гибель младенцев в еще одном роддоме
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.