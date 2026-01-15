В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения Песков: Зеленскому пора взять ответственность за принятие ведущих к миру решений

Президенту Украины Владимиру Зеленскому давно пора проявить ответственность и принять решения, способствующие установлению мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако, по его словам, руководство Украины до сих пор не предпринимает необходимых шагов в этом направлении, передает ТАСС.

Мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине замедляется из-за позиции Киева. Он прямо указал на Зеленского и его упорство в этом вопросе.

Как заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков, Трамп использует эмоциональные качели для оказания давления на украинское правительство. По мнению эксперта, американский лидер справедливо отмечает, что именно Киев с «европейской партией войны» за спиной препятствует достижению договоренностей.