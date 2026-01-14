Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт Экономист Щербаченко: сократить платежи по карте можно за счет отказа от SMS

Сэкономить на банковских картах можно, если внимательно выбирать и сравнивать тарифы — это удобно делать на специальных агрегаторах или сайтах банков, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Кроме того, следует отказаться от платных SMS-уведомлений в пользу бесплатных push-сообщений в мобильном приложении, считает он.

Выбирайте и обязательно сравнивайте на агрегаторах или на официальных сайтах банков тарифы по картам. Помимо этого, откажитесь от SMS-уведомлений если они платные и подключите push-сообщения. В целом внимательно следите за договором на обслуживание банковских карт, — сказал Щербаченко.

Кроме того, при оплате покупок следует обязательно пользоваться кешбэком, который может вернуть на счет ощутимую сумму. Этот момент стоит учесть сразу при выборе банка, отметил эксперт.

