Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 19:55

Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт

Экономист Щербаченко: сократить платежи по карте можно за счет отказа от SMS

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сэкономить на банковских картах можно, если внимательно выбирать и сравнивать тарифы — это удобно делать на специальных агрегаторах или сайтах банков, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Кроме того, следует отказаться от платных SMS-уведомлений в пользу бесплатных push-сообщений в мобильном приложении, считает он.

Выбирайте и обязательно сравнивайте на агрегаторах или на официальных сайтах банков тарифы по картам. Помимо этого, откажитесь от SMS-уведомлений если они платные и подключите push-сообщения. В целом внимательно следите за договором на обслуживание банковских карт, — сказал Щербаченко.

Кроме того, при оплате покупок следует обязательно пользоваться кешбэком, который может вернуть на счет ощутимую сумму. Этот момент стоит учесть сразу при выборе банка, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует обязать кредитные организации отчитываться о подозрительных операциях с наличными. Новая форма отчетности коснется случаев выдачи денег через банкоматы без добровольного согласия клиента.

банки
деньги
экономия
банковские карты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.