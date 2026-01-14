Банки начнут отчитываться об операциях с наличными без согласия клиентов

Банк России планирует обязать кредитные организации отчитываться о подозрительных операциях с наличными, сообщается на сайте регулятора. Новая форма отчетности коснется случаев выдачи денег через банкоматы без добровольного согласия клиента.

Документ вступит в силу с 1 января 2027 года. Банкам предстоит ежеквартально предоставлять сведения о количестве и объеме подобных операций.

Под операциями без согласия клиента понимаются действия, совершенные под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. При выявлении признаков мошенничества банк должен будет уведомить клиента и временно ограничить суточный лимит на снятие наличных.

Это ограничение составит не более 50 тыс. рублей в день и будет действовать в течение 48 часов. Все предложения и замечания по проекту регулятор принимает до 26 января 2026 года.

