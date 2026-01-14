Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 18:47

Банки начнут отчитываться об операциях с наличными без согласия клиентов

ЦБ России обяжет банки с 2027 года следить за подозрительным снятием наличных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Банк России планирует обязать кредитные организации отчитываться о подозрительных операциях с наличными, сообщается на сайте регулятора. Новая форма отчетности коснется случаев выдачи денег через банкоматы без добровольного согласия клиента.

Документ вступит в силу с 1 января 2027 года. Банкам предстоит ежеквартально предоставлять сведения о количестве и объеме подобных операций.

Под операциями без согласия клиента понимаются действия, совершенные под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. При выявлении признаков мошенничества банк должен будет уведомить клиента и временно ограничить суточный лимит на снятие наличных.

Это ограничение составит не более 50 тыс. рублей в день и будет действовать в течение 48 часов. Все предложения и замечания по проекту регулятор принимает до 26 января 2026 года.

Ранее Центробанк, подводя итоги последней недели декабря, сообщил, что международные резервы России по итогам 2025 года обновили исторический максимум, достигнув отметки в $763,9 млрд. Согласно данным регулятора, за неделю с 19 по 26 декабря объем резервов увеличился на $11,3 млрд (на 1,5%).

