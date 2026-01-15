Место взрыва в Сыктывкаре попало на видео Первые кадры с места взрыва в центре подготовки МВД в Сыктывкаре попали в Сеть

Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры с места взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. По информации канала, в здании могла детонировать светошумовая граната. Официальных комментариев пока не поступало.

По информации авторов, число пострадавших может достигать до 10 человек. На канале сообщили, что из здания в общей сложности эвакуировали около 200 человек.

Ранее стало известно, что в результате взрыва бытового газа в частном доме в Уссурийске двое пострадавших были госпитализированы. Они доставлены в больницу с травмами и термическими ожогами в состоянии средней тяжести. При этом одну женщину спасти не удалось.

До этого в Нижнем Новгороде китайский автомобиль взорвался прямо на ходу. После этого вспыхнул пожар. Как рассказали очевидцы, взрывы раздались на улице в шесть утра. Водитель автомобиля едва успел выпрыгнуть из салона.

Кроме того, жительницу Ельца Липецкой области доставили в реанимационное отделение с тяжелыми травмами после взрыва кухонной утвари. Медики диагностировали у женщины ожоги более 30% поверхности тела. Инцидент произошел 10 января во время приготовления пищи в скороварке.