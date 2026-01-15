Сенат не смог запретить США использовать войска в Венесуэле Вэнс отклонил резолюцию сената о запрете использования войск США в Венесуэле

Резолюция сената Конгресса США о запрете участия американских войск в действиях против Венесуэлы была отклонена вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом, сообщил канал C-SPAN. Отмечается, что у того есть право решающего голоса.

При проведении голосования в сенате Конгресса сторонники и оппоненты предложенной резолюции разделились — по 50 голосов с каждой стороны. Подобная ситуация регламентирована правилами, согласно которым финальное слово принадлежит именно вице-президенту.

Ранее сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, ограничивающую военные действия в Венесуэле. Документ запрещает президенту США Дональду Трампу проводить силовые операции на венесуэльской территории без одобрения конгресса. Документ должен был быть одобрен контролируемой республиканцами палатой представителей. Преодолеть возможное вето главы государства можно было лишь при поддержке двух третей голосов в обеих палатах.

Ранее источник сообщил, что администрация США выдвинула исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ряд жестких условий. Первым из них является требование о полном разрыве Каракасом всех экономических и политических связей с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.