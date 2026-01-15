Адвокат российского археолога попросил польский суд отложить заседание

В Окружном суде Варшавы адвокат российского археолога Александра Бутягина Адам Доманьский попросил отложить рассмотрение дела об экстрадиции его клиента на Украину, передает ТАСС. По его словам, это связано со слишком маленьким сроком на ознакомление с материалами, предоставленными украинской стороной.

Я начал заседание с просьбы перенести заседание, — заявил Доманьский.

Ранее адвокат Бутягина Адам Доманьский сообщил, что Окружной суд Варшавы продлил срок ареста археологу. По решению инстанции ученый останется под стражей до начала весны, а именно до 4 марта.

Также временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что задержанный археолог понимает абсурдность выдвинутых против него обвинений. По словам дипломата, ученый осознавал, что находится в поле зрения украинских властей, однако не предполагал, что они перейдут к активным шагам.

Археолога Эрмитажа задержали в Польше по запросу Украины. Известно, что Киев намерен добиться экстрадиции научного сотрудника. Украинские власти вменяют исследователю причинение ущерба в размере $4,6 млн (366 млн рублей).