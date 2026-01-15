Двое человек погибли из-за обрыва троса строительной люльки в Самаре

Люлька с тремя рабочими сорвалась с 20-го этажа строящегося жилого комплекса «Кватро» в Самаре, в результате чего двое человек погибли, передает Telegram-канал Readovka. Один из тросов не выдержал нагрузки и оборвался во время строительных работ.

Третий рабочий выжил и находится на месте происшествия, ему оказывают медицинскую помощь. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил техники безопасности при проведении работ.

Ранее двое рабочих сорвались с высоты на стройплощадке на юго-востоке Москвы вечером 13 января. Оба пострадавших были трудовыми мигрантами. Инцидент произошел на Рязанском проспекте. 39-летний мужчина скончался на месте, а его напарник был госпитализирован.

Кроме того, в Выборгском районе Санкт-Петербурга на женщину упала вывеска торгово-развлекательного центра «Норд». Пострадавшей, которой разбило голову, потребовалась госпитализация в Елизаветинскую больницу. Конструкция, включавшая железную арматуру, рухнула вниз, но на петербурженку обрушились только буквы.