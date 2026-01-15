«Чиновником так и не стал»: Барщевский об уходе с поста в КС

Юрист и звезда «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский признался в беседе с НСН, что не ощущает потери после ухода с поста в Конституционном суде Российской Федерации. По его словам, несмотря на почти 25-летнюю работу в качестве чиновника, он так и не стал им в полном смысле слова.

Я проработал чиновником практически 25 лет, но чиновником так и не стал. Это, видимо, черта характера и предрасположенность. Я ушел в отставку 26 декабря 2025 года. За две недели ничего особо не изменилось, но есть некое ощущение свободы полета, возможность говорить более свободно, чем когда я был чиновником. Никаких потерь не ощущаю, — рассказал Барщевский.

По словам юриста, с 1 января он вновь вернулся к работе адвоката и уже сейчас наращивает клиентскую базу. Кроме того, Барщевский много занимается театральной деятельностью. До конца сезона он намерен выпустить минимум две премьеры и внести корректировки в уже представленные спектакли.

Ранее кандидат юридических наук Павел Степанов сменил Барщевского на посту полпреда кабмина в Конституционном и Верховном судах. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин возложил на него временное исполнение обязанностей.