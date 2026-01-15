Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 13:46

Похитивший бюджетные деньги при помощи инвалидов россиянин пойдет под суд

В Тюмени будут судить тренера по уголовному делу о махинациях с соцвыплатами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экстрадированный из Эквадора известный тренер по армрестлингу пойдет под суд в Тюмени из-за махинаций с социальными выплатами, заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. По информации ведомства, мужчина придумал схему по хищению бюджетных средств через фиктивные компенсации на реабилитацию инвалидов.

Прокуратура Нижнетавдинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Тюменской области. Он обвиняется по чч. 2, 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), — говорится в сообщении.

С января 2021 по март 2024 года россиянин подключил к преступной группе 14 человек с ограниченными возможностями, обещая им помощь в оформлении выплат. Однако на самом деле средства реабилитации не покупались — вместо этого подавались фейковые документы. Полученные деньги делились между участниками схемы.

Общий ущерб превысил 6 млн рублей. Когда дело раскрыли, мужчина попытался скрыться в Эквадоре. Однако российские правоохранители добились его экстрадиции, и в июле 2025 года он вернулся на родину, чтобы ответить перед законом. Его сообщники — инвалиды, участвовавшие в махинациях, — были осуждены еще в 2024 году.

Ранее в Москве мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств и госорганизаций, выманили у пенсионерки свыше 20 млн рублей. Одного из подозреваемых уже задержали, им оказался 18-летний курьер. По версии следствия, он забрал у потерпевшей 500 тыс. рублей и перевел их кураторам.

