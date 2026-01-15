Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 10:35

Финансист ответил, как изменятся цены на бензин в начале февраля

Финансист Юшков: в феврале цены на бензин вырастут на 12%

В феврале цены на бензин в годовом выражении вырастут примерно на 12%, рассказал «Финансам Mail» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, стоимость дизельного топлива вырастет на 8%.

Если мы говорим про розничные цены, цены на бирже сейчас гораздо ниже своих рекордных летних значений, потому что в среднем вообще в России сейчас меньше потребляется, то есть не автомобильный сезон, — рассказал Юшков.

К причинам повышения цен финансист отнес рост акцизов на 5% с 1 января этого года. Он отметил, что увеличение таких расходов поставщики перенесут на конечного потребителя.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак дал поручение разработать новый обязательный норматив биржевых продаж бензина и дизельного топлива. Согласно документу, нефтяные компании должны будут продавать на бирже до 1% произведенного топлива в мелкооптовом сегменте рынка.

