В России проработают введение норматива продаж топлива Новак поручил проработать новый норматив для стабилизации цен на бензин и дизель

Вице-премьер России Александр Новак дал поручение разработать новый обязательный норматив биржевых продаж бензина и дизельного топлива. Согласно документу, нефтяные компании должны будут продавать на бирже до 1% произведенного топлива в мелкооптовом сегменте рынка, пишет газета «Известия».

Одновременно планируется сократить объемы продаж крупным оптом. Это решение направлено на стабилизацию цен и сокращение цепочки посредников между производителем и конечным потребителем. В настоящее время для нефтяников существует обязательный норматив продаж 15% произведенного бензина на бирже, но для мелкооптового сегмента такого жесткого правила нет.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, поручение Александра Новака основано на позиции ФАС и Петербургской биржи о необходимости сокращения числа посредников, задействованных в цепочке поставки топлива от производителя конечному потребителю, — указано в публикации.

По итогам 2024 года производство бензина в России составило 41,1 млн тонн, дизеля — 81,6 млн тонн. Новый норматив в 1% от производства предполагает выведение на биржу примерно 400 тыс. тонн бензина и 800 тыс. тонн дизеля. Эксперты полагают, что такая мера позволит независимым АЗС закупать топливо напрямую у производителей на бирже, усилит конкуренцию и может оказать позитивное влияние на рыночные цены.

Ранее Новак заявил, что инфляция в России под конец прошлого года зафиксировалась на отметке в 6%. По его словам, текущая обстановка в экономике позволила избежать резких скачков цен перед праздниками.