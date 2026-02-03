На бухгалтера холдинга «повесили» долг через шесть лет после увольнения

На бухгалтера холдинга «повесили» долг через шесть лет после увольнения Baza: с бухгалтера холдинга потребовали долг через шесть лет после увольнения

Бывшего бухгалтера алкогольного холдинга обязали выплатить долг в 782 млн рублей после увольнения, сообщили в Telegram-канале Baza. Она сотрудничала с предприятием с 2014 по 2016 год.

По словам бухгалтера, ее якобы подставили. Она рассказала, что не числилась штатным сотрудником — не имела доступа к подписи и счетам, только сдавала отчетность. В 2015 году против компании завели дело за уклонение от уплаты налогов и акцизов, в этот момент специалист уволилась.

По информации канала, через четыре года правоохранители в рамках нового дела перевели ее в статус подозреваемой. Авторы сообщили, что, по версии следствия, женщина могла сознательно по требованию руководства предоставлять неверную отчетность. В Baza уточнили, что параллельно налоговая подала на бухгалтера и финдиректора компании гражданские иски на более чем 700 млн рублей. В нем учли все неуплаченные акцизы, налоги и пенни.

Ранее бывший московский налоговый инспектор через суд попытался взыскать с собственной тети 6 млн рублей. Поводом для иска стали пять денежных переводов на общую сумму в 5 млн рублей, которые мужчина ранее сам же и совершил.