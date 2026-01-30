Экс-налоговик опробовал новый способ мошенничества на собственной тете Mash: бывший инспектор ФНС подал в суд на тетю после переводов ей 5 млн рублей

Бывший московский налоговый инспектор через суд пытается взыскать с собственной тети 6 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash. Поводом для иска стали пять денежных переводов на общую сумму в 5 млн рублей, которые мужчина ранее сам же и совершил.

По информации канала, 42-летний Леонид обратился к сестре своей матери с просьбой о помощи. Он пояснил, что его банковские карты заблокированы, и попросил принять от него пять переводов по 1 млн рублей, чтобы затем вернуть их ему наличными. Родственница согласилась и выполнила его просьбу.

Однако вслед за этим экс-налоговик обратился в суд, обвинив тетю в неосновательном обогащении. Он утверждал, что ошибочно перевел ей деньги и теперь не может их вернуть.

Первый иск на 5 млн рублей был отклонен судом. Тогда истец разделил первоначальную сумму на пять отдельных требований, увеличив общий объем своих претензий до 6 млн рублей вместе с пенями. Сейчас эти иски находятся на рассмотрении в суде.

Как пишут авторы, это не первое дело Леонида, связанное с финансовыми махинациями. Прежде он уже был судим за хищение 41 млн рублей из госбюджета, когда работал в ФНС. В 2016 году его посадили на 2,5 года, а похищенные средства так и не были найдены.

