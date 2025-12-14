Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 19:28

Ушла из жизни искусствовед, отдавшая Русскому музею 60 лет своей жизни

Главный эксперт Русского музея Евгения Петрова ушла из жизни в возрасте 79 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет ушла из жизни искусствовед и главный эксперт Русского музея по научно-издательской деятельности Евгения Петрова, сообщила пресс-служба музея. В учреждении отметили, что смерть наступила в результате тяжелой болезни. Она отдала служению музею почти 60 лет своей жизни.

После тяжелой болезни на 80-м году жизни скончалась Евгения Николаевна Петрова — выдающийся российский искусствовед, <...> в прошлом заместитель генерального директора Русского музея по научной работе, ныне главный эксперт Русского музея по научно-издательской деятельности, — сообщили в музее.

Петрова работала в Русском музее с 1966 года. В 2024–2025 годах она выступила организатором и куратором знакового культурного события — первой в Китае выставки русского авангарда из коллекции музея.

Ранее бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев ушел из жизни в возрасте 91 года. Журналист скончался утром 2 ноября в больнице. Он начал свою журналистскую карьеру в 1964 году и занимал пост главного редактора «Известий» с 1984 по 1990 год. Помимо этого, он работал заместителем главреда газеты «Правда» и председателем Совета Союза Верховного Совета СССР.

Санкт-Петербург
музеи
Русский музей
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скорая протаранила тепловоз в российском городе
Названа культурная столица России 2027 года
Москалькова заявила, что со стороны Киева нет списка «похищенных детей»
Ювелирная мастерская загорелась в российском городе
Юрист объяснил, чем Россия ответит Западу на кражу активов
Сочетаю несочетаемое: теплая утка, холодная груша и пряная зелень
Озвучены итоги голосования по российским шахматистам на мировых турнирах
Стала известна стратегия Белоруссии по отношению к Литве
Раскрыта личность обезвредившего стрелка в Сиднее мужчины
«Рады всем»: Кадыров высказался о внешнем виде туристов в Чечне
Финальный брак, рождение сына, мнение об СВО: как живет Евгений Миллер
Девушка вышла замуж за спасателя, доставшего ее из-под завалов
«Это личное»: мать погибшего на СВО Героя России о встрече с Путиным
Москвичам дали надежду на сугробы
НАТО в плену, Европа — в расход, тайна рождения детей Галкина: что дальше
В МИД РФ заявили о росте симпатизирующих России европейцев
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет потепление
Пациента спасли за мгновение до операции по изъятию органов
В Британии рассказали, что станет катастрофой для Зеленского
Группа российских туристов на снегоходах загадочно исчезла в горах
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.