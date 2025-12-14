Ушла из жизни искусствовед, отдавшая Русскому музею 60 лет своей жизни Главный эксперт Русского музея Евгения Петрова ушла из жизни в возрасте 79 лет

В Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет ушла из жизни искусствовед и главный эксперт Русского музея по научно-издательской деятельности Евгения Петрова, сообщила пресс-служба музея. В учреждении отметили, что смерть наступила в результате тяжелой болезни. Она отдала служению музею почти 60 лет своей жизни.

После тяжелой болезни на 80-м году жизни скончалась Евгения Николаевна Петрова — выдающийся российский искусствовед, <...> в прошлом заместитель генерального директора Русского музея по научной работе, ныне главный эксперт Русского музея по научно-издательской деятельности, — сообщили в музее.

Петрова работала в Русском музее с 1966 года. В 2024–2025 годах она выступила организатором и куратором знакового культурного события — первой в Китае выставки русского авангарда из коллекции музея.

