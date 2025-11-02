Скончался бывший главред «Известий»

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 14:34

Бывший главред «Известий» Лаптев умер на 92-м году жизни

Бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев умер в возрасте 91 года. Как рассказала «Известиям» его супруга Татьяна Лаптева, журналиста не стало в больнице утром 2 ноября. Причину смерти она называть не стала. О месте и времени прощания с Лаптевым сообщат дополнительно.

К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался [в больнице], — подчеркнула собеседница издания.

Лаптев родился 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Омской области. После школы он поступил в Сибирский автодорожный институт им. В. В. Куйбышева, где впоследствии стал преподавателем. Журналистскую карьеру начал в 1964 году: сначала работал в газете «Советская Россия» и журнале «Коммунист», а затем был заместителем главреда газеты «Правда».

Лаптев занимал пост главного редактора «Известий» с 1984 по 1990 год, после этого работал председателем Совета Союза Верховного Совета СССР. Отмечается, что Лаптев — доктор философских наук. Он был удостоен множества государственных наград, включая орден Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

Ранее стало известно о смерти британского режиссера, лауреата премии «Оскар» Питера Уоткинса. Ему было 90 лет, последние 25 из них он проживал в коммуне Бурганеф во Франции. Престижную награду Уоткинсу принесла лента «Военная игра» (1966).

