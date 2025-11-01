Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 19:54

Во Франции умер лауреат премии «Оскар»

Лауреат премии «Оскар» Уоткинс умер в 90 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стало известно о смерти британского режиссера, лауреата премии «Оскар» Питера Уоткинса. Ему было 90 лет, последние 25 из них он проживал в коммуне Бурганеф во Франции, передает The Guardian.

Отмечается, что режиссер умер в больнице 30 октября. Его близкие поблагодарили всех неравнодушных за поддержку Уоткинса и его семьи.

Мир кино теряет одного из своих самых проницательных, изобретательных и не поддающихся классификации представителей. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживал его на протяжении всей этой долгой и порой одинокой борьбы, — подчеркнули родные режиссера.

Отмечается, что престижную награду Уоткинсу принесла лента «Военная игра» (1966). Псевдодокументальное кино о последствиях ядерного удара также взяло спецприз на Венецианском кинофестивале.

Ранее в возрасте 72 лет скончался французский актер Чеки Карио. Смерть артиста подтвердила его агент Элизабет Таннер. Актер страдал онкологическим заболеванием. На его счету порядка 100 работ в кино. Карио стал известен широкой публике в конце 1980-х годов, когда сыграл главную роль в фильме «Медведь».

смерти
Оскар
режиссеры
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фуру разорвало на части в ДТП с поездом
Сын Наташи Королевой ошарашил переменами во внешности
Стало известно о тюремной работе P. Diddy
Украина, пять детей, развод: как сейчас живет актер Павел Харланчук
В Минобороны назвали число дронов, уничтоженных над Россией
Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону
Новые версии исчезновения Усольцевых: юрист указал на неочевидные факты
Названа причина, по которой Запад не пускает туристов в Россию
Стало известно, какой вертолет доставил спецназ ГУР под Красноармейск
Во Франции возмутились высказываниями Каллас об Украине
Суд отказался арестовать лихача, сбившего людей на остановке
Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском
Названа причина полыхающих полей в Кузбассе
Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA
Ядерный обман США, Сырский шокировал Зеленского правдой: что будет дальше
Суд вынес приговор выбросившему кота в окно блогеру
Дибров пришел в ярость из-за одного вопроса журналистки
Детектив в шляпе у Лувра оказался 15-летним школьником
Во Франции умер лауреат премии «Оскар»
В Госдуме потребовали проверить массовое убийство кошек в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.