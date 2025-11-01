Во Франции умер лауреат премии «Оскар» Лауреат премии «Оскар» Уоткинс умер в 90 лет

Стало известно о смерти британского режиссера, лауреата премии «Оскар» Питера Уоткинса. Ему было 90 лет, последние 25 из них он проживал в коммуне Бурганеф во Франции, передает The Guardian.

Отмечается, что режиссер умер в больнице 30 октября. Его близкие поблагодарили всех неравнодушных за поддержку Уоткинса и его семьи.

Мир кино теряет одного из своих самых проницательных, изобретательных и не поддающихся классификации представителей. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживал его на протяжении всей этой долгой и порой одинокой борьбы, — подчеркнули родные режиссера.

Отмечается, что престижную награду Уоткинсу принесла лента «Военная игра» (1966). Псевдодокументальное кино о последствиях ядерного удара также взяло спецприз на Венецианском кинофестивале.

Ранее в возрасте 72 лет скончался французский актер Чеки Карио. Смерть артиста подтвердила его агент Элизабет Таннер. Актер страдал онкологическим заболеванием. На его счету порядка 100 работ в кино. Карио стал известен широкой публике в конце 1980-х годов, когда сыграл главную роль в фильме «Медведь».