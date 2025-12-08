В Госдуме раскритиковали платные услуги в цифровых школьных дневниках Володин: все услуги в цифровых школьных дневниках должны быть бесплатными

В электронных школьных дневниках не должно быть платных функций, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он ответил на многочисленные жалобы родителей на платную подписку для приложения и некоторые учебные материалы.

Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными, — написал Володин.

Ранее сообщалось, что российские родители массово жалуются на обязательные платные подписки в цифровых школьных дневниках, которые лишают их возможности следить за успеваемостью детей и получать доступ к домашним заданиям. Несколько семей из Иркутской области рассказали, что вынуждены платить 1599 рублей за доступ к заданиям, оценкам и рейтингу своих детей через одну из платформ.

Родители говорят, что указанную сумму необходимо платить отдельно за каждого ребенка. Без оплаты доступ к заданиям возможен только с аккаунта самого ученика, что вызывает недовольство, особенно у родителей первоклассников, у которых часто нет собственных телефонов. Также отмечаются частые повышения тарифов: изначальная цена составляла 149 рублей, а сейчас ежемесячная стоимость достигла 499 рублей.