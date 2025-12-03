Российские родители жалуются на цифровой побор в дневниках детей Baza: родители в России жалуются на платные подписки в школьных дневниках детей

Российские родители массово жалуются на обязательные платные подписки в цифровых школьных дневниках, которые лишают их возможности следить за успеваемостью детей и получать доступ к домашним заданиям, сообщает Telegram-канал Baza. Несколько семей из Иркутской области рассказали, что вынуждены платить 1599 рублей за доступ к заданиям, оценкам и рейтингу своих детей через одну из платформ.

Родители говорят, что указанную сумму необходимо платить отдельно за каждого ребенка. Без оплаты доступ к заданиям возможен только с аккаунта самого ученика, что вызывает недовольство, особенно у родителей первоклассников, у которых часто нет собственных телефонов. Также отмечаются частые повышения тарифов: изначальная цена составляла 149 рублей, а сейчас ежемесячная стоимость достигла 499 рублей.

Родители сообщают, что скидки в приложении иногда не работают, и со счета списываются средства по полному тарифу. Приложение можно использовать бесплатно через браузер на компьютере, однако, как отмечают пользователи, многие функции там недоступны, а интерфейс работает нестабильно, сказано в публикации.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел сбой в работе электронного дневника, что затруднило доступ родителей и учеников к оценкам и возможности пополнить карты питания. Сервис перестал пускать в аккаунты. С 1 августа авторизация в системе стала возможна только через портал «Госуслуги». Однако, по заявлениям горожан, с началом учебного года система перестала функционировать.