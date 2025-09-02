Масштабный сбой произошел в электронном дневнике школьников одного города Масштабный сбой произошел в электронном дневнике школьников из Петербурга

Сбой в электронном дневнике затруднил доступ к оценкам и оплате питания в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По словам пользователей, 2 сентября сервис перестал пускать родителей и учеников в аккаунты.

С 1 августа авторизация возможна только через «Госуслуги», однако, как заявляют горожане, с началом занятий система перестала работать: не получается зайти ни через портал, ни по старым логинам и паролям.

В дневнике, помимо расписания и оценок, также осуществляется пополнение карты питания — из-за сбоя ученики не могут оплатить столовую. В некоторых школах организовали собрания, чтобы объяснить родителям, как действовать.

Профиль ученика, как отмечается, может пока отсутствовать — в этом случае нужно обратиться в школу. Приложение должно быть обновлено до последней версии, но на устройствах с iOS оно пока недоступно.

Ранее сообщалось, что мошенники могут запрашивать у россиян конфиденциальную информацию якобы для привязки номера телефона к электронному дневнику. Аферисты представляются сотрудниками школ или техподдержкой. Получив все данные, злоумышленники могут украсть деньги со счетов.