Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками МВД: мошенники могут использовать школьные электронные дневники для кражи денег

Мошенники могут запрашивать у россиян конфиденциальную информацию якобы для привязки номера телефона к электронному дневнику, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что аферисты представляются сотрудниками школ или техподдержкой. Получив все данные, злоумышленники могут украсть деньги со счетов.

Мошенники <…> утверждают, что для корректной работы электронного дневника требуется подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись, — говорится в сообщении.

В управлении МВД отметили, что учебные заведения никогда не просят подтвердить номер телефона и сообщить код из СМС. Любые операции, связанные с электронным дневником, осуществляют через специальные платформы или портал «Госуслуги».

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать продавцов магазинов, предлагая им «проверку терминалов». В частности, злоумышленник звонит в магазин от имени эксперта компании-эквайера, ради якобы «тестирования терминала» и убеждает перевести деньги с личного счета на указанную карту.