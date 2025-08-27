День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 09:47

Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками

МВД: мошенники могут использовать школьные электронные дневники для кражи денег

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мошенники могут запрашивать у россиян конфиденциальную информацию якобы для привязки номера телефона к электронному дневнику, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что аферисты представляются сотрудниками школ или техподдержкой. Получив все данные, злоумышленники могут украсть деньги со счетов.

Мошенники <…> утверждают, что для корректной работы электронного дневника требуется подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись, — говорится в сообщении.

В управлении МВД отметили, что учебные заведения никогда не просят подтвердить номер телефона и сообщить код из СМС. Любые операции, связанные с электронным дневником, осуществляют через специальные платформы или портал «Госуслуги».

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать продавцов магазинов, предлагая им «проверку терминалов». В частности, злоумышленник звонит в магазин от имени эксперта компании-эквайера, ради якобы «тестирования терминала» и убеждает перевести деньги с личного счета на указанную карту.

Россия
МВД
мошенники
школы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша заставила украинцев раздеться до трусов на границе из-за татуировок
Россиянам рассказали, зачем оставлять компьютер включенным
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.