МВД раскрыло новую схему мошенничества с «проверкой терминала»

В России мошенники начали обманывать продавцов магазинов, предлагая им «проверку терминалов», передает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В частности, злоумышленник позвонил в магазин от имени эксперта компании-эквайера, ради якобы «тестирования терминала» он убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту.

Необычная схема мошенничества: как под видом «проверки терминала» обманули директора магазина, — сказано в сообщении.

Ранее в России был зафиксирован первый случай хищения средств через мессенджер MAX. Жительница Курска стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками государственных органов и выманили у нее 444 тысячи рублей.

Также в Старом Осколе 67-летняя женщина стала жертвой мошенников — она потеряла почти 9 млн рублей и квартиру. Пенсионерка получила предложение заменить счетчик от неизвестных лиц. Для того чтобы встать в электронную очередь, она продиктовала код из полученного сообщения.