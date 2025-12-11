В РГР рассказали, что крайне важно знать о продавце перед покупкой квартиры

Покупка квартиры у пожилого человека, который не приобретает взамен другое жилье, крайне рискованна, заявил вице-президент Российской гильдии риэлторов (РГР) Андрей Банников на пресс-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению основных трендов рынка недвижимости. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, перед сделкой необходимо проверить его кредитную историю на предмет свежих займов.

Если вы видите квартиру, которую продает пожилой человек без одновременного приобретения альтернативной жилой площади, подумайте 10 раз. И может быть лучше отойти и не покупать эту квартиру, — заявил Банников.

Он пояснил, что подобные продавцы могут быть жертвами мошенников, которые сначала выманивают у них деньги, а затем заставляют продать жилье. Эксперт рекомендовал тщательно проверять историю заемщика: если в последние два–три месяца продавец активно брал кредиты, это тревожный сигнал.

Специалист также посоветовал не стесняться задавать продавцу подробные вопросы о причинах продажи, цифрах и сроках. По его словам, легенда, которую озвучивает жертва мошенников, обычно лишена деталей, а спешка при сделке всегда должна настораживать.

Ранее Банников заявил, что Верховному суду России следует ввести презумпцию добросовестности приобретателя при сделках с жильем. По его словам, покупатели, в отличие от продавцов, не должны доказывать, что действуют добросовестно.