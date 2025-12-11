Гильдия риелторов обратилась к Верховному суду из-за ситуации на рынке Риелтор Банников призвал ввести презумпцию добросовестности при сделках с жильем

Верховному суду России следует ввести презумпцию добросовестности приобретателя при сделках с жильем, заявил вице-президент Российской гильдии риэлторов (РГР) Андрей Банников на пресс-конференции, посвященной обсуждению основных трендов рынка недвижимости. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, покупатели, в отличие от продавцов, не должны доказывать, что действуют добросовестно.

Также мы хотели бы, и думаю, что это было бы благом, ведения презумпции добросовестности приобретателя. Покупатель не должен доказывать, что он действовал добросовестно. На наш взгляд, это должна доказывать противная сторона. Презумпция добросовестности, на мой взгляд, это то, что поможет покупателям отстаивать свои права в суде, — отметил Банников.

Эксперт обратил внимание, что риелторы также ждут разъяснений об обязательности применения двусторонней реституции в случае признания сделки недействительной — основного правила, закрепленного в Гражданском кодексе, которое обязывает обе стороны вернуть друг другу все полученное по сделке. Он добавил, что норма прямо указана в законе, однако произошел ряд прецедентов, где такую реституцию посчитали необязательной.

Ранее председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал обязать нотариусов фиксировать на камеру заключение всех сделок с недвижимостью. Он напомнил, что видеофиксацию уже ввели в наследственном праве.