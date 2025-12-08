ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:54

Нотариусов призвали обязать фиксировать сделки с недвижимостью на камеру

Депутат Крашенинников: нотариусы должны фиксировать сделки с жильем на камеру

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Нотариусов необходимо обязать фиксировать на камеру заключение всех сделок с недвижимостью, такое мнение на заседании высказал председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он напомнил, что видеофиксацию уже ввели в наследственном праве.

Предусмотреть <…> установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделок. Мы в наследственном праве видеофиксацию ввели, так что это все можно и нужно делать, — сказал депутат.

Таким образом Крашенинников отреагировал на скандал вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Он также призвал ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью с участием граждан.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин выразил мнение, что публичные нападки и оскорбления в адрес певицы стали формой издевательств. Так он прокомментировал информацию, что зрители начали покидать зал после выхода артистки на сцену в рамках «Песни года».

Госдума
депутаты
жилье
недвижимоcть
Лариса Долина
скандалы
нотариусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку
В ОДКБ договорились о совместном использовании нового оружия
Названо количество убитых и изнасилованных жертв мигрантов
Тайка родила ребенка в спа-салоне перед процедурой с клиентом
«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.