Нотариусов призвали обязать фиксировать сделки с недвижимостью на камеру Депутат Крашенинников: нотариусы должны фиксировать сделки с жильем на камеру

Нотариусов необходимо обязать фиксировать на камеру заключение всех сделок с недвижимостью, такое мнение на заседании высказал председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он напомнил, что видеофиксацию уже ввели в наследственном праве.

Предусмотреть <…> установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделок. Мы в наследственном праве видеофиксацию ввели, так что это все можно и нужно делать, — сказал депутат.

Таким образом Крашенинников отреагировал на скандал вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Он также призвал ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью с участием граждан.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин выразил мнение, что публичные нападки и оскорбления в адрес певицы стали формой издевательств. Так он прокомментировал информацию, что зрители начали покидать зал после выхода артистки на сцену в рамках «Песни года».