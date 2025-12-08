В ГД предложили изменить сделки с недвижимостью после скандала с Долиной

В ГД предложили изменить сделки с недвижимостью после скандала с Долиной Крашенинников предложил ввести нотариальное оформление сделок с недвижимостью

В России необходимо ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью с участием граждан, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании парламентской группы. Депутат озвучил свое предложение на фоне скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, передает ТАСС.

Необходима нотариальная оформленность сделок с недвижимостью с участием граждан, — сказал он.

Крашенинников в ходе заседания также призвал принять в России федеральный закон о риелторской деятельности. По его словам, необходимо проработать нормы, регулирующие деятельность таких работников.

До этого адвокат Светлана Свириденко заявила, что Полина Лурье ожидает от Верховного суда России признания сделки купли-продажи квартиры законной. Она подчеркнула, что жилье по справедливости является домом для Лурье и ее детей.

Также Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее искреннее раскаяние в эфире Первого канала.