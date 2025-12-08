В Госдуме призвали принять важный закон о риелторах Депутат Крашенинников: в России надо принять закон о риелторской деятельности

В России необходимо принять федеральный закон о риелторской деятельности, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, которые передает ТАСС, надо проработать нормы, регулирующие деятельность таких работников.

Я считаю, что необходимо принимать федеральный закон о риелторской деятельности. Должны быть нормы, связанные с деятельностью, объемом их полномочий, ответственности, — сказал парламентарий.

Ранее эксперт по борьбе с мошенничеством Екатерина Дуб рассказала, что риелторы и нотариусы могут работать в связке с аферистами. Она отметила, что такие банды часто нацелены на обман пенсионеров. Как отметила эксперт, мошенники во время оформления сделки понимают, что пожилые люди нервничают, и пользуются этим.

До этого в Гильдии риелторов Москвы заявили, что продавцов жилья следует направлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки. Авторы инициативы отметили, что в настоящее время нет инструментов, способных на 100% определить связь продавца с мошенниками.