30 октября 2025 в 14:42

Эксперт предупредила о бандах мошенников-риелторов

Общественница Дуб: риелторы могут работать в связке с мошенниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Риелторы и нотариусы могут работать в связке с аферистами, рассказала «Ридусу» эксперт по борьбе с мошенничеством Екатерина Дуб. Она отметила, что такие банды часто нацелены на обман пенсионеров.

Мошенники, как правило, отправляют обманутых бабушек и дедушек к своим проверенным риелторам и нотариусам. Речь идет о целых преступных сообществах. Такие риелторы и нотариусы должны нести уголовную ответственность, — рассказала Дуб.

Как отметила эксперт, мошенники во время оформления сделки понимают, что пожилые люди нервничают, и пользуются этим. Она посоветовала покупать квартиры не за всю сумму, а взять ипотеку с минимальным взносом — тогда в случае обмана разбираться с последствиями придется банку.

Ранее в МВД рассказали, как предотвратить доступ к личной информации новым владельцам устройства после продажи телефона. Россиянам посоветовали удалить все учетные записи и данные, сделать сброс к заводским настройкам и отключить функции защиты.

