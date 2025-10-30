Эксперт предупредила о бандах мошенников-риелторов Общественница Дуб: риелторы могут работать в связке с мошенниками

Риелторы и нотариусы могут работать в связке с аферистами, рассказала «Ридусу» эксперт по борьбе с мошенничеством Екатерина Дуб. Она отметила, что такие банды часто нацелены на обман пенсионеров.

Мошенники, как правило, отправляют обманутых бабушек и дедушек к своим проверенным риелторам и нотариусам. Речь идет о целых преступных сообществах. Такие риелторы и нотариусы должны нести уголовную ответственность, — рассказала Дуб.

Как отметила эксперт, мошенники во время оформления сделки понимают, что пожилые люди нервничают, и пользуются этим. Она посоветовала покупать квартиры не за всю сумму, а взять ипотеку с минимальным взносом — тогда в случае обмана разбираться с последствиями придется банку.

